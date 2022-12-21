Число раненых из-за обстрела Очакова возросло

Из-за обстрела Очакова в среду, 21 декабря, ранения получили три человека - 10-летний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

"По результатам обстрелов г. Очаков три человека получили незначительные ранения, мальчик 2012 г. р., мужчина 1981 г. р. и женщина 1948 г. р. Сейчас их жизни угрозы нет", - рассказал он.

Обновлено 14.36. Как рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, оккупанты ударили по Очакову из ствольной артиллерии. Есть попадания во двор мирных жителей.