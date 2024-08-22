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Россияне ночью запускали дроны и ракеты на Украину: удалось ли ПВО сбить все цели

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 22 августа российские войска совершили атаку на Украину, запустив 10 беспилотников типа "Шахед" с Курского направления.

Об этом заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Большинство дронов было направлено на позиции Сил обороны Украины в прифронтовых районах Харьковской области.

Кроме того, враг применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.

Силы противовоздушной обороны сбили два ударных дрона, еще два упали самостоятельно. Благодаря активному противодействию большинство вражеских ракет не достигли своих целей.

По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений удалось избежать.

Воздушные атаки РФ

Российские войска почти ежедневно осуществляют авиационные удары по украинским населенным пунктам. Для этого они часто используют иранские дроны-камикадзе типа "Шахед" (известные в российской армии как "Герань"), а также ракетное вооружение и авиабомбы.

К примеру, минувшей ночью кафиры запустили по Украине 72 воздушных цели. Силы ПВО ВСУ успешно сбили 51 из них, включая одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 50 ударных дронов "Шахед" в 14 областях.

К тому же, 16 российских беспилотников были выведены из строя благодаря радиоэлектронным средствам противодействия ВСУ. Один из дронов залетел на территорию Беларуси, а другой вернулся в российскую Белгородскую область.

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