Россияне ночью выпустили по Украине 20 "Шахедов", часть из них сбили

Отмечается, что сегодня ночью оккупанты запускали дроны типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

При этом Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 11 вражеских беспилотников, девять из которых - в Одесской области и два - в пределах Запорожской области.

Ночной обстрел Украины

Последние несколько месяцев россияне усиленно атакуют Украину с помощью ракет и беспилотников. Они нацеливаются как на гражданскую инфраструктуру, так и на аэродромы или порты.

Этой ночью оккупанты ударили дронами по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области. В складских помещениях произошло возгорание, однако пострадавших нет.

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