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Россияне ночью ударили по Запорожью, есть пострадавший

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ночью ударили по Запорожью. Известно о пострадавшем гражданском.

Об этом пишет секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. К сожалению, есть пострадавший человек", - пишет Куртев.

В результате обстрела в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Аварийные службы уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов. От взрывной волны в зданиях повылетали окна.

Куда обращаться в случае повреждения дома:

  • 15-80;
  • (061) 787 15 80;
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80;
  • (095) 220 41 11;
  • (067) 220 41 12.

Ситуация в Запорожской области

С начала полномасштабного вторжения врага часть Запорожской области временно находится под российской оккупацией. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

К примеру, 10 июля россияне атаковали Орехов Запорожской области, сбросив авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь. В результате четыре человека погибли, 11 получили ранения.

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