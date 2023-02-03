Россия "Ураганами" и фугасами обстреляла Покровск: попадания в жилой массив и парк
В пятницу, 3 февраля, российские войска обстреляли Покровск Донецкой области, применив "Ураганы" и запрещены кассетные боеприпасы. Местные слышали около 40 взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис генпрокурора.
Так, оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Ураган" и запрещенного международными конвенциями артиллерийского оружия - кассетными осколочно-фугасными снарядами.
"Под огонь оккупантов попали территория парка и жилой массив. В результате около 40 взрывов повреждено более 30 частных домов и хозяйственных сооружений", - говорится в сообщении.
Также были разрушены линии электропередач, гражданский автотранспорт и другие объекты.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки вновь обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеских атак погиб гражданский, еще восемь человек получили ранения.
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