Россияне ночью обстреляли объект инфраструктуры в Запорожской области: есть жертвы и раненые
Российские военные сегодня ночью ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, 26 января в 3:40 российские военные из ЗРК С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе.
По предварительным данным, три человека погибли и семеро получили ранения. Разрушениям также подверглись техническое оборудование и сооружения. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, его уже ликвидировали.
Кроме того, около 10:00 во время проведения следственных действий и поисково-спасательной операции на месте происшествия россияне повторно обстреляли объект инфраструктуры. Данные о пострадавших уточняются.
Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).
Напомним, вчера оккупанты обстреляли жилой дом в Запорожье, также повреждены соседние дома. В результате атаки погибла женщина.
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