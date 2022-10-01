Ракетные удары по Одесской области: оккупанты попали в промышленный объект
Фото: оккупанты ударили ракетами по Одесской области (Getty Images)
Российские войска утром нанесли ракетные удары по Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.
Оккупанты, вероятно, применили "Искандер".
"Двумя ракетами попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, что 29 сентября в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Также в Одессе раздались взрывы во время тревоги 27 сентября.
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