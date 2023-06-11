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Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область

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Харьковская область, Воскресенье 11 июня 2023 16:45
Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область Фото: оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова обстреляли территорию Харьковской области. На этот раз оккупанты задействовали кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района. Предварительно, кассетными боеприпасами", - сообщил Синегубов.
По данным главы ОГА, все профильные службы уже выехали на места попаданий.

"Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается", - добавил он.

Ситуация в Харьковской области

После эффективного контрнаступления Вооруженных сил, которое состоялось в прошлом году, почти все населенные пункты области были освобождены. Однако российские войска продолжили активно наносить ракетные удары по региону. В частности, оккупанты осуществляют атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Как отметил Синегубов, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

Мы сообщали, что этой ночью, 10 июня, российские оккупанты ударили по территории Богодуховского и Купянского районов Харьковской области, применив более 10 БпЛА.

О последствиях российского удара по Харьковской области вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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