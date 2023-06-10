ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью враг ударил по Харьковской области, есть погибший, - ОВА

Новина українською →
Суббота 10 июня 2023 10:00
Ночью враг ударил по Харьковской области, есть погибший, - ОВА Фото: ночью враг ударил по Харьковской области, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 10 июня, российские оккупанты ударили по территории Богодуховского и Купянского районов Харьковской области, применив более 10 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

В результате ударов по Богодуховскому и Купянскому районам области погиб 29-летний мужчина. Также ранения получил 39-летний гражданский. Произошли пожары.

Село Гороховатка Изюмского района

Известно о 48-летнем пострадавшем в результате обстрела.

Село Котляры Харьковского района

Россияне ударили ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Село Ивашки Богодуховского района

Поврежден инкубатор в результате обстрела.

Село Глушковка Купянского района

В результате вражеских ударов возник лесной пожар.

Город Волчанск Чугуевского района

Был госпитализирован 63-летний мужчина, получивший ранение.

Ситуация в Харьковской области

Во время полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину часть Харьковской области временно попала под контроль врага. Благодаря эффективной контратаке Вооруженных сил почти все населенные пункты области были освобождены.

После этого российские войска продолжают активно наносить ракетные удары по региону. В частности, оккупанты осуществляют атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Как отметил Синегубов, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС