Ночью враг ударил по Харьковской области, есть погибший, - ОВА

Этой ночью, 10 июня, российские оккупанты ударили по территории Богодуховского и Купянского районов Харьковской области, применив более 10 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

В результате ударов по Богодуховскому и Купянскому районам области погиб 29-летний мужчина. Также ранения получил 39-летний гражданский. Произошли пожары.

Село Гороховатка Изюмского района

Известно о 48-летнем пострадавшем в результате обстрела.

Село Котляры Харьковского района

Россияне ударили ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Село Ивашки Богодуховского района

Поврежден инкубатор в результате обстрела.

Село Глушковка Купянского района

В результате вражеских ударов возник лесной пожар.

Город Волчанск Чугуевского района

Был госпитализирован 63-летний мужчина, получивший ранение.

Ситуация в Харьковской области

Во время полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину часть Харьковской области временно попала под контроль врага. Благодаря эффективной контратаке Вооруженных сил почти все населенные пункты области были освобождены.

После этого российские войска продолжают активно наносить ракетные удары по региону. В частности, оккупанты осуществляют атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Как отметил Синегубов, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.