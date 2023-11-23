Россияне ночью атаковали объект инфраструктуры в Криворожском районе

Российские террористы в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"Около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе. Враг направил ракету на объект инфраструктуры", - сообщил Лысак.
По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.
Как отметил Вилкул, это был тот взрыв, который слышали в Кривом Роге вчера поздно вечером. Других обстрелов в Криворожском районе не было.
В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. Разрушений и пострадавших нет.
Также сообщается, что в Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.
В Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв во время воздушной тревоги вчера вечером, 22 ноября. Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.
Добавим, что российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.
В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.
Также в октябре россияненанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.
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