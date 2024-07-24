Россияне ночью атаковали Измаил: попадания в порт и многоэтажку, есть раненые

Так, оккупанты устроили массированный обстрел БПЛА дронами-камикадзе "шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура, расположенная в Измаиле.

"В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в г. Измаил. Погибших нет, к сожалению есть пострадавшие - госпитализированы три человека", - говорится в сообщении РГА.

Что известно о состоянии пострадавших

Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, двое из трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.

Последствия атаки

В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены три грузовых автомобиля.

"На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС", - добавил Кипер.