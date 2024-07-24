Россияне ночью атаковали Измаил: попадания в порт и многоэтажку, есть раненые

Российские войска в ночь на 24 июля дронами атаковали Измаил Одесской области. Пострадал порт, из-за попадания в дом есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Измаильскую РГА, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
Так, оккупанты устроили массированный обстрел БПЛА дронами-камикадзе "шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура, расположенная в Измаиле.
"В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в г. Измаил. Погибших нет, к сожалению есть пострадавшие - госпитализированы три человека", - говорится в сообщении РГА.
Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, двое из трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.
В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены три грузовых автомобиля.
"На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС", - добавил Кипер.
Около 00:00 в Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали про угрозу атак дронами-камикадзе. В частности, в Киевской области работала ПВО.
Также взрывы прогремели в Харькове, оккупанты обстреляли город. Уже утром, 24 июля, стало известно, что в Харькове погиб человек из-за обстрела.
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