Россияне ночью атаковали Херсонскую область: есть погибшие и раненые

По его словам, в результате атаки на Херсон погиб 72-летний мужчина. Также еще один житель получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Под огнем была и Ольговка Херсонской области. В результате обстрела пострадала 63-летняя женщина. Сейчас она госпитализирована.

Обстрелы Херсонской области

После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Да, вчера россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель.

Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.

Также российские военные атаковали Херсон. В результате обстрела один человек пострадал.