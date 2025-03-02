Россияне попали по многоэтажке в Запорожье: что известно о последствиях на утро

Вечером обломки вражеского беспилотника разрушили крышу двухэтажного жилого дома, вызвав масштабный пожар. Взрывная волна повредила соседние здания, оставив десятки людей без жилья.

Фото: ГСЧС Украины

В результате очередной вражеской атаки на Запорожье ранения получила женщина.

31-летнюю женщину с ранениями госпитализировали. Спасатели эвакуировали двух жителей, а психологи ГСЧС оказали поддержку 23 пострадавшим.

Спасатели эвакуировали двух жителей из опасной зоны.

Ликвидацией последствий занимаются спасатели, медики, полицейские, психологи ГСЧС и волонтеры Красного Креста. Все службы координируют действия, чтобы помочь пострадавшим.

Атака на область

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 458 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Под ударом оказались Пятихатки, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новодаровка и Новоандреевка.

Фото: Telegram начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова

Враг совершил 10 авиационных ударов, атаковал 288 беспилотниками, нанес 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 151 артиллерийский удар.

Сейчас поступило 18 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей.