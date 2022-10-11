Россияне устроили пыточную вблизи Святогорской Лавры

Российские оккупанты обустроили пыточную в пансионате неподалеку от Святогорской Лавры в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты насильно держали там местных жителей, поддерживавших территориальную целостность Украины.

В настоящее время следователи СБУ устанавливают количество и личности пострадавших, а также российских оккупантов, причастных к пыткам.

Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В рамках открытого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее в МВД сообщали, что оккупанты создавали пыточную почти во всех оккупированных населенных пунктах Украины.

РБК-Украина также писало, что россияне устроили концлагерь, подобный Аушвицу, в селе Пески-Радьковские Харьковской области. Они применили к мирным жителям пытки, как в лагерях смерти.

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