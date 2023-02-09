Россияне покрыли огнем Берислав: загорелся масштабный пожар

"Вражеские снаряды попали в складское помещение магазина "Строймаркет", где хранились пиломатериалы. Произошел пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пламя.

"Люди во время этого российского удара не пострадали", – добавили в администрации.

Как сообщалось, российские оккупанты 39 раз атаковали Херсонскую область, были из артиллерии, РСЗО и минометов. Три человека погибли, 4 ранены, среди них 15-летний подросток.

Также два жителя Херсонской области сегодня, 9 февраля, взорвались на российской мине. Мужчины получили ранения.