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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: четверо раненых (фото)

Херсон, Воскресенье 05 ноября 2023 17:52
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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: четверо раненых (фото) Фото: россияне обстреляли Херсон (Getty Imagеs)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за повторной вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украина.

"Враг атаковал один из микрорайонов города, попав в жилые дома. Спасатели выехали на обследование места попадания. На момент прибытия пожара обнаружено не было", - сообщили спасатели.

По данным службы, в попавших под обстрел жилых домах получили ранения 4 человека. В настоящее время им оказана медицинская помощь.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские военные сегодня, 5 ноября, с оккупированного левого берега уже атаковали Херсон. В результате этой атаки были ранены трое горожан.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 4 ноября, россияне совершили 100 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 474 снаряда из минометов, Артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По Херсону враг выпусти 12 снарядов.

Террористы попали в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • учебное заведение в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения", - добавил Прокудин.

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