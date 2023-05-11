Россияне в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области: есть повреждения

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья Сумской области. Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Эсманской, Юнаковской, Белопольской, Николаевской, Великописаревской громад.

По Николаевской сельской общине россияне стреляли из артиллерийского оружия. За сутки было зафиксировано 3 взрыва.

Юнаковскую громаду враг обстрелял из реактивной системы залпового огня. По территории было нанесено 11 ударов.

Из минометов россияне обстреляли Зноб-Новгородскую общину - 29 взрывов.

В результате обстрела разрушен мост на автодороге местного значения и повреждены 2 частных жилых дома. Также по территории общины был совершен артобстрел - 3 взрыва.

Белопольскую и Великописаревскую общины оккупанты обстреляли из минометного и артиллерийского оружия. Всего в каждой из общин было зафиксировано 22 и 14 взрывов соответственно.

Также из миномета россияне атаковали и Эсманскую общину. На территории общины было сброшено 1 мину.

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов Белополья, были повреждены дома.

Отметим, что Сумская область почти ежедневно подвергается враждебным обстрелам со стороны РФ. К примеру, вчера россияне били по территории Белопольской общины из минометов и артиллерии. В результате вражеской атаки в одном из сел общины было повреждено одно домовладение, гараж фермерского хозяйства, ЛЭП.

А от обломка артснаряда погиб местный житель.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 9 мая, российские военные в течение дня совершили 14 обстрелов пограничных общин Сумской области. Было зафиксировано 88 взрывов.

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