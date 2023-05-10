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Россияне вывозят медоборудование из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей

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Украина, Среда 10 мая 2023 15:54
Россияне вывозят медоборудование из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей Фото: Россияне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные вывозят имущество из медицинских учреждений и учреждений оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупационные "администрации" временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей массово прекращают свою деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документацию, оргтехнику и другое имущество украинских государственных учреждений, где ранее размещались оккупанты, вывозят в РФ.

"Часть коллаборантов с семьями также уже выехали на территорию РФ. Все это происходит под видом так называемой "эвакуации", - добавили в ЦНС.

Кроме того, захватчики также вывозят медицинскую аппаратуру из больниц на временно оккупированной территории.

Напомним, что в понедельник, 8 мая, российские захватчики начали "эвакуацию" из города Каменка-Днепровска Запорожской области в Бердянск. Вывозят прежде всего детей с родителями, педагогами и другими работниками бюджетной сферы.

Российские кафиры планируют "эвакуировать" работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции. Речь идет об около 3100 человек.

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