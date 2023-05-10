Россияне вывозят медоборудование из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей

Российские военные вывозят имущество из медицинских учреждений и учреждений оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Оккупационные "администрации" временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей массово прекращают свою деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документацию, оргтехнику и другое имущество украинских государственных учреждений, где ранее размещались оккупанты, вывозят в РФ.

"Часть коллаборантов с семьями также уже выехали на территорию РФ. Все это происходит под видом так называемой "эвакуации", - добавили в ЦНС.

Кроме того, захватчики также вывозят медицинскую аппаратуру из больниц на временно оккупированной территории.