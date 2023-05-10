Россияне вывозят медоборудование из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей
Российские военные вывозят имущество из медицинских учреждений и учреждений оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупационные "администрации" временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей массово прекращают свою деятельность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документацию, оргтехнику и другое имущество украинских государственных учреждений, где ранее размещались оккупанты, вывозят в РФ.
"Часть коллаборантов с семьями также уже выехали на территорию РФ. Все это происходит под видом так называемой "эвакуации", - добавили в ЦНС.
Кроме того, захватчики также вывозят медицинскую аппаратуру из больниц на временно оккупированной территории.
Напомним, что в понедельник, 8 мая, российские захватчики начали "эвакуацию" из города Каменка-Днепровска Запорожской области в Бердянск. Вывозят прежде всего детей с родителями, педагогами и другими работниками бюджетной сферы.
Российские кафиры планируют "эвакуировать" работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции. Речь идет об около 3100 человек.
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