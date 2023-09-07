Россияне вывели в море фрегат-ракетоноситель: какой залп "Калибров" может быть

"Уже традиционно в ночь враг вывел ракетоноситель на боевое дежурство. Фрегат "Адмирал Макаров" может нести до 8 ракет типа "Калибр"", - рассказали военные.

Также в Силах обороны заявили о фиксации пусков ударных дронов противника с восточного побережья временно оккупированных Азова и Крымского полуострова.

"Будьте внимательны и осторожны! По сигналу воздушной тревоги переходите в укрытие! Враг - коварный преступник, а силы обороны - наготове!" - отмечается в публикации.

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, войска РФ регулярно пытаются атаковать Украину при помощи ударных дронов и ракет. Сегодня вечером в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили, что российские захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по территории нашей страны.

Отметим, что перед этим подобные воздушные атаки врага произошли прошлой ночью, 6 сентября. Тогда оккупанты запустили по Украине 33 беспилотника, 25 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. Добавим, что в Сумах вражеский дрон ударил по жилому кварталу, в результате чего был поврежден частный дом, магазины и квартиры.