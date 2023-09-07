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Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине

Четверг 07 сентября 2023 22:19
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Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине Иллюстративное фото: оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 7 сентября, вечером в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, враг запустил несколько групп "Шахедов" с Чауды (Крым) и еще несколько групп - с Приморско-Ахтарска (Кубань, Россия)

В Воздушных силах уточняют, что изменение обстановки, направление движения будут сообщать дополнительно.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов и ракет.

Последняя такая атака состоялась сегодня ночью. Враг запустил по Украине 33 беспилотника, 25 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

В Сумах вражеский дрон ударил по жилому кварталу, в результате чего был поврежден частный дом, магазины и квартиры.

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