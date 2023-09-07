Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине
Российские оккупанты сегодня, 7 сентября, вечером в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным военных, враг запустил несколько групп "Шахедов" с Чауды (Крым) и еще несколько групп - с Приморско-Ахтарска (Кубань, Россия)
В Воздушных силах уточняют, что изменение обстановки, направление движения будут сообщать дополнительно.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Атаки россиян
Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов и ракет.
Последняя такая атака состоялась сегодня ночью. Враг запустил по Украине 33 беспилотника, 25 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.
В Сумах вражеский дрон ударил по жилому кварталу, в результате чего был поврежден частный дом, магазины и квартиры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.