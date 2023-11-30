RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вывели в море фрегат "Адмирал Макаров": какой суммарный залп "Калибров"

Фото: россияне вывели в море фрегат "Адмирал Макаров" (kchf.ru)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", увеличив количество ракетоносителей "Калибров" до трех единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Враг вновь усилил присутствие ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море: к двум подлодкам добавился фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Сообщается, что суммарно две подводные лодки и ракетный фрегат могут выпустить до 16 крылатых ракет типа "Калибр" при условии, что во всех пусковых установках загружены ракеты.

ОКР "Калибр" – это семейство российских крылатых ракет, которые предназначены для уничтожения наземных целей. Как правило, из носителями являются надводные и подводные корабли.

Что предшествовало

Напомним, ранее, несмотря на сильный шторм, войска РФ вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", носитель ракет типа "Калибр".

Уже утром во вторник, 28 ноября, захватчики также вывела две подлодки, которые способны нести такие ракеты. В тот же день оккупанты из-за шторма в Черном море уменьшили количество ракетоносителей, выведенных на боевое дежурство. В акватории оставались две подлодки, снаряженных 8 "Калибрами".

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФЧерноморский флотВторжение России в Украину