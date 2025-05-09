Россияне вывели в Черное море несколько носителей "Калибров": какой возможен залп ракет

В акватории Черного моря сегодня утром были зафиксированы 3 корабля РФ - носители крылатых ракет типа "Калибр", которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских сил ВСУ.
В военном ведомстве проинформировали, что по состоянию на шесть утра 9 мая в Черном море были замечены 4 корабля противника, 3 из которых являются носителями "Калибров" общим залпом до 14 ракет.
Между тем в Азовском море российские корабли не наблюдаются.
Кроме того, в Средиземном море фиксируют 3 корабля РФ, из которых 1 является ракетоносителем общим залпом до 8 "Калибров".
Также в ВМС Украины сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.
Напомним, в ночь на 24 апреля во время массированной комбинированной атаки РФ выпустила по Украине 215 воздушных целей, среди которых было 12 "Калибров". Тогда силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 48 ракет (среди них - 6 "Калибров") и 64 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
Добавим, в январе в партизанском движении "АТЕШ" рассказали, что росармия восстанавливает старую базу подводных лодок в оккупированном Крыму.
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