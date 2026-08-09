Россияне тратят сбережения на "черный день": в СЗРУ увидели новый признак кризиса в РФ

В России ухудшаются потребительские настроения. Население меньше откладывает денег, забирает средства по депозитам и чаще выбирает подержанные товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

Индекс потребительских настроений среди россиян снизился до 89,5 пункта – самого низкого уровня с мая 2022 года.

Снижение показателя свидетельствует о росте неуверенности россиян в материальном положении и перспективах экономики страны.

Россияне меньше откладывают деньги

Все меньше жителей РФ имеют возможность формировать сбережения. Доля населения, которое может откладывать "свободные" средства, сократилась на 6,5% и сейчас составляет 47,9%.

В то же время, 34% россиян считают, что сейчас неудачное время для накопления средств. Только 26% оценивают ситуацию более оптимистично. По данным СЗРУ, эти показатели стали самыми плохими за последние два с половиной года и свидетельствуют о падении доверия к экономической стабильности РФ.

О смене настроений говорит и поведение вкладчиков. В июне россияне вывели из банковских депозитов 0,5 трлн. рублей. Объем новых вкладов за этот же период составил всего 0,2 трлн рублей, что не компенсирует даже начисленных банками процентов.

По оценкам экспертов, в первом квартале реальные сбережения населения России сократились на 32,1%.

Спрос на подержанное растет

Экономические проблемы все более заметно влияют на потребительское поведение россиян. Война против Украины, международные санкции, переориентация экономики на военные нужды и снижение реальных доходов заставляют население сокращать расходы.

Одним из проявлений этого явился рост спроса на подержанные товары. В частности, в первом полугодии этого года расходы россиян на приобретение подержанных автомобилей увеличились на 13%.

Сейчас на каждый новый автомобиль в РФ приходится почти пять подержанных. В то же время доля машин в возрасте до пяти лет в год сократилась с 30% до 25%.

Вместо автомобилей старше десяти лет стало больше. Их доля выросла до 41%.

Таким образом, россияне все чаще отказываются от новых товаров в пользу более дешевых вариантов. Это отражается не только на их расходах, но постепенно изменяет структуру потребления.

Россияне опасаются новой мобилизации

Еще одним фактором общественной тревоги остается перспектива новой волны мобилизации. На фоне планов Кремля продолжать войну против Украины все больше россиян рассматривают возможность покинуть страну.

Дополнительно ситуацию обостряют разговоры о возможной мобилизации после выборов в Госдуму РФ осенью.

На фоне спроса со стороны россиян за последние три месяца на 30% увеличилась стоимость аренды квартир в Армении. Эту тенденцию связывают с увеличением числа россиян, рассматривающих возможность выезда из страны.