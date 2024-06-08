Россияне выставили заградотряды из кадыровцев на севере Харьковской области, - ВСУ

Россия перебросила кадыровцев на север Харьковской области. Там из них сформировали заградотряды, чтобы не дать другим оккупантам сбежать с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, россияне применяют тактику выставления заградительных отрядов в Харьковской области. Их сформировали из личного состава подразделений "Ахмат".

Он уточнил, что это сделали для того, чтобы при перегруппировке войск кадыровцы сдерживали других солдат, которые будут пытаться сбежать.

Волошин рассказал, что заградотряды выставлены в приграничной зоне.

Спикер ОСГВ "Хортица" напомнил, что россияне перебрасывают своих солдат в Харьковскую область и с Херсонской области, чтобы усилить разбитые украинскими защитниками подразделения.