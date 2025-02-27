Россияне истощаются. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации возле Покровска

По его словам, это стало возможным благодаря эффективным действиям украинских операторов дронов, которые обеспечили надежную защиту города. Несмотря на наличие у россиян мощной группировки на Новопавловском направлении, которая могла бы усилить атаки, им не удалось достичь значительного успеха.

"Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что украинцы имеют какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание... Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно", - отметил он

Бои за Покровск

Сейчас Покровск стал основной целью россиян, оккупанты каждый день пытаются прорвать там оборону. Именно поэтому этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.

Вчера же стало известно, что Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.