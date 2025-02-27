Россияне истощаются. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации возле Покровска

Российские войска пытались прорваться в Покровск с западного направления, однако, по состоянию на сейчас, эта попытка потерпела неудачу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Радио Свобода".
По его словам, это стало возможным благодаря эффективным действиям украинских операторов дронов, которые обеспечили надежную защиту города. Несмотря на наличие у россиян мощной группировки на Новопавловском направлении, которая могла бы усилить атаки, им не удалось достичь значительного успеха.
"Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что украинцы имеют какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание... Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно", - отметил он
Сейчас Покровск стал основной целью россиян, оккупанты каждый день пытаются прорвать там оборону. Именно поэтому этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.
Вчера же стало известно, что Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.
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