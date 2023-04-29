RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую и Черниговскую области: есть разрушения

Фото: Оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу 29 апреля российские военные обстреляли Черниговскую и Сумскую области. В результате вражеских атак были разрушены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

По состоянию на 21:00 29 апреля российские войска восемь раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей по разным видам вооружения:

  • С 08:50 до 09:42 зафиксировано 28 "приходов", вероятно, из САУ 152 мм, по населенному пункту Александровка;
  • С 09:50 до 09:55 зафиксировано 6 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сопич;
  • С 10:30 до 10:50 зафиксировано 7 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, по населенному пункту Архиповка;
  • С 11:30 до 11:35 зафиксировано 2 "прихода", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Середина-Буда;
  • С 12:10 до 13:00 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Гремяч;
  • С 14:30 до 15:20 зафиксировано 15 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, по населенному пункту Леоновка;
  • С 15:25 до 15:45 зафиксировано 9 "приходов", вероятно, из ствольной артиллерии, по населенному пункту Студенок;
  • С 19:51 до 19:54 зафиксировано 2 "прихода", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Николаевка.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в командовании.

В Сумской ОВА сообщили, что в течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Эсманьской, Белопольской, Великописаревской, Миропольской и Юнаковской общинам.

  • Юнаковская община: россияне по территории общины избивали из минометов (3 мины), артиллерии (13 взрывов) и РСЗО - 25 взрывов. В результате артобстрела в с. Юноша разрушен частный дом. Обстрелом из РСЗО было повреждено 8 частных домов;
  • Эсманская община: с территории РФ произведен обстрел из миномета - 6 взрывов и артиллерии - 9 взрывов. В результате артобстрела в с. Студенок повреждены 3 частных жилых дома;
  • Середино-Будская община: совершен артиллерийский обстрел - 2 взрыва по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждена квартира в многоквартирном доме;
  • Миропольская община: с территории РФ произведен обстрел из РСЗО "Град" - 15 взрывов;
  • Белопольская община: 14 мин сбросил враг на территорию общины. Также были обстрелы из АГС - 78 выстрелов;
  • Великописаревская община: 12 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские военные нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, а подросток получил ранения.

В пятницу, 28 апреля, российские войска нанесли авиаудар по Черниговской области и ранили троих полицейских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьЧерниговская областьВойна в Украине