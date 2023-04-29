Россияне из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую и Черниговскую области: есть разрушения

В субботу 29 апреля российские военные обстреляли Черниговскую и Сумскую области. В результате вражеских атак были разрушены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

По состоянию на 21:00 29 апреля российские войска восемь раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей по разным видам вооружения:

С 08:50 до 09:42 зафиксировано 28 "приходов", вероятно, из САУ 152 мм, по населенному пункту Александровка;

С 09:50 до 09:55 зафиксировано 6 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сопич;

С 10:30 до 10:50 зафиксировано 7 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, по населенному пункту Архиповка;

С 11:30 до 11:35 зафиксировано 2 "прихода", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Середина-Буда;

С 12:10 до 13:00 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Гремяч;

С 14:30 до 15:20 зафиксировано 15 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, по населенному пункту Леоновка;

С 15:25 до 15:45 зафиксировано 9 "приходов", вероятно, из ствольной артиллерии, по населенному пункту Студенок;

С 19:51 до 19:54 зафиксировано 2 "прихода", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Николаевка.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в командовании.

В Сумской ОВА сообщили, что в течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Эсманьской, Белопольской, Великописаревской, Миропольской и Юнаковской общинам.