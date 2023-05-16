Хотят депортировать в РФ? Оккупанты ускорили "медосмотры" детей в Луганской области, - ОВА

На захваченной части Луганской области россияне ускорили так называемые "медосмотры" детей, после чего их могут начать вывозить в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА .

"Врачам поставлена задача завершить все до конца мая. То ли денег на длительную командировку медицинских работников из РФ уже не хватает, то ли детей будут пытаться принудительно вывозить уже с начала лета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты уже осмотрели почти 130 тысяч юношей и девушек.

Также в Луганской ОВА сообщили, что в "высших учебных заведениях" людям последний раз платили еще в марте.

"Продолжается вторая половина мая, а им на завтрак подают переорганизацию, которой в Луганске занимаются уже девять лет и все никак", - добавили в ОВА.