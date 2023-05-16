ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотят депортировать в РФ? Оккупанты ускорили "медосмотры" детей в Луганской области, - ОВА

Новина українською →
Луганская область, Вторник 16 мая 2023 17:35
Хотят депортировать в РФ? Оккупанты ускорили "медосмотры" детей в Луганской области, - ОВА Фото: Люди в автобусе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На захваченной части Луганской области россияне ускорили так называемые "медосмотры" детей, после чего их могут начать вывозить в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Врачам поставлена задача завершить все до конца мая. То ли денег на длительную командировку медицинских работников из РФ уже не хватает, то ли детей будут пытаться принудительно вывозить уже с начала лета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты уже осмотрели почти 130 тысяч юношей и девушек.

Также в Луганской ОВА сообщили, что в "высших учебных заведениях" людям последний раз платили еще в марте.

"Продолжается вторая половина мая, а им на завтрак подают переорганизацию, которой в Луганске занимаются уже девять лет и все никак", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты и коллаборанты готовятся к новой волне "эвакуации" жителей населенных пунктов на временно оккупированной территории Запорожской области.

В четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую принудительную депортацию украинцев в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Война в Украине
NEWS
Наивысший топ-коррупционер. Детали дела главы Верховного Суда Князева и причем тут Жеваго
Наивысший топ-коррупционер. Детали дела главы Верховного Суда Князева и причем тут Жеваго
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина