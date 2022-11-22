Россияне похитили и вывезли нескольких глав громад Херсонской области на левый берег

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

Правоохранителям пока не известно место нахождения некоторых председателей территориальных общин Херсонской области. Отмечается, что они не подчинились российским кафиров, но точно известно, что некоторых вывезли после побега из Херсона на левый берег Днепра.

"Российские оккупационные власти охотились за людьми, которые оставались верными Украине. Среди пострадавших есть правоохранители, которые остались в Херсоне или в области во время оккупации", - сообщают в МВД.

Также правоохранители отмечают, что оккупанты похищали участников антитеррористической операции, активистов и бывших военнослужащих.