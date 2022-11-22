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Россияне похитили и вывезли нескольких глав громад Херсонской области на левый берег

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Украина, Вторник 22 ноября 2022 21:57
Россияне похитили и вывезли нескольких глав громад Херсонской области на левый берег Фото: Россияне похитили и вывезли нескольких глав общин Херсонской области на левый берег (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты похитили и вывезли нескольких глав территориальных громад Херсонской области на левый берег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

Правоохранителям пока не известно место нахождения некоторых председателей территориальных общин Херсонской области. Отмечается, что они не подчинились российским кафиров, но точно известно, что некоторых вывезли после побега из Херсона на левый берег Днепра.

"Российские оккупационные власти охотились за людьми, которые оставались верными Украине. Среди пострадавших есть правоохранители, которые остались в Херсоне или в области во время оккупации", - сообщают в МВД.

Также правоохранители отмечают, что оккупанты похищали участников антитеррористической операции, активистов и бывших военнослужащих.

Напомним, что в июне российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева.

В оккупированной Херсонской области продолжают угонять украинских чиновников. Главу Зеленоподской ОТГ похитили вместе с водителем сельсовета.

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