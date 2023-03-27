Россияне используют запрещенные гранаты с химической взрывчаткой, - ВСУ

"Враг применяет химические боеприпасы - сбрасывает с беспилотных летальных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином", - заявил он.

По словам Дмитрашковского, 23 марта оккупанты осуществили "пробный" вариант сброса таких гранат с беспилотников, был зафиксирован один случай. 25 марта они использовали две взрывчатки, а 26 марта - уже шесть.

Стоит заметить, что, вероятно, речь идет о применении гранат К-51. В Генштабе еще в прошлом году сообщали об их использовании россиянами - враг также скидывал их с беспилотников. Пары хлорпикрина оказывают сильное слезоточивое, а в высоких концентрациях - удушающее и общеядовитое действие.