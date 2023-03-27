Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, - ЗСУ

"Ворог застосовує хімічні боєприпаси - скидає з безпілотних летальних апаратів вибухівку з хлорпікрином", - заявив він.

За словами Дмитрашківського, 23 березня окупанти здійснили "пробний" варіант скидання таких гранат з безпілотників, було зафіксовано один випадок. 25 березня вони використали дві вибухівки, а 26 березня - вже шість.

Варто зауважити, що, ймовірно, йдеться про застосування гранат К-51. У Генштабі ще минулого року повідомляли про їх використання росіянами - ворог також скидав їх з безпілотників. Пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях - задушливу та загальноотруйну дію.