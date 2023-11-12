Россияне используют украинцев в оккупации как живой щит, - Федоров

По данным Федорова, в оккупированном Токмаке российские военные проводят "поквартирные обходы" и селятся в многоэтажках.

В то же время, по данным мэра, жители Бердянского района сообщают о подселении захватчиков в дома.

А некоторые села Пологовского района враг вообще превратил в резервацию – заехать или уехать могут только прописанные там люди.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

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