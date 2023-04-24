RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне используют "сирийскую тактику" в районе Бахмута: Маляр раскрыла детали

Фото: Анна Маляр, замминистра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты применяют так называемую “сирийскую тактику” в попытках оккупировать Бахмут Донецкой области. Такая стратегия включает тотальное уничтожение зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

По ее словам, попытки наступления врага сейчас наблюдаются на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

При этом на Лиманском направлении оккупанты не смогли прорвать оборону украинских защитников и их активность снизилась. Там продолжаются обстрелы позиций ВСУ и проходит перегруппировка войск.

Маляр отметила, что самые ожесточенные бои сейчас происходят за Бахмут и Марьинку. Россияне пытаются оккупировать эти населенные пункты.

В частности, на Бахмутском направлении противник хочет вытеснить украинских защитников с позиций в Бахмуте, добавила чиновница.

"Используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий и сооружения, враг кое-где продвигается за счет уничтоженных объектов. Вместе с тем, наши защитники совершают активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль. Кроме того противник постоянно штурмует пригород Бахмута", - уточнила Маляр.

Она также отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне со всех сил пытаются удержать контроль над занятыми рубежами и не допустить продвижение ВСУ.

Напомним, ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что украинские военные не только обороняются, но и активно контратакуют в районе Бахмута.

Также мы писали, что, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Бахмут для российских оккупантов является местом, где они имеют определенный тактический успех, поэтому враг продолжает попытки наступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныДонецкая областьБахмутВойска РФВойна России против Украины