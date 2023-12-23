RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне восстановили боновые заграждения на входе в бухту Севастополя

Фото: боновые заграждения на входе в бухту Севастополя возобновили (росЗМІ)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты, вероятно, восстановили боновые заграждения на входе в бухту Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым.Реалии".

По данным издания, о восстановлении ограждений свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT_Anderson.

Ранее эти заграждения были разрушены в результате шторма, рухнувшего на Крым в конце ноября.

Кроме этого, также были опубликованы снимки находящихся в Севастополе кораблей Черноморского флота.

Фото: спутниковые снимки (t.me/krymrealii)

Там сейчас стоят:

  • два малых ракетных корабля типа "Бора",
  • два десантных корабля проекта 775,
  • фрегат типа "Кривак",
  • в Южной бухте в сухом доке стоит БДК "Минск".

Последствия шторма в Крыму

Временно оккупированный Крым с 26 ноября накрыло мощное ненастье, которое окрестили сильнейшим штормом в Черном море за последние 100 лет.

Морской водой смыло окопы русских оккупантов на побережье в Евпатории. В частности стихия снесла заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах южной России и оккупированной части нашей страны. Также он повлиял на темп военных действий вдоль линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиКримВойна России против Украины