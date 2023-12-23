Россияне восстановили боновые заграждения на входе в бухту Севастополя

По данным издания, о восстановлении ограждений свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT_Anderson.

Ранее эти заграждения были разрушены в результате шторма, рухнувшего на Крым в конце ноября.

Кроме этого, также были опубликованы снимки находящихся в Севастополе кораблей Черноморского флота.

Фото: спутниковые снимки (t.me/krymrealii)

Там сейчас стоят:

два малых ракетных корабля типа "Бора",

два десантных корабля проекта 775,

фрегат типа "Кривак",

в Южной бухте в сухом доке стоит БДК "Минск".

Последствия шторма в Крыму

Временно оккупированный Крым с 26 ноября накрыло мощное ненастье, которое окрестили сильнейшим штормом в Черном море за последние 100 лет.

Морской водой смыло окопы русских оккупантов на побережье в Евпатории. В частности стихия снесла заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах южной России и оккупированной части нашей страны. Также он повлиял на темп военных действий вдоль линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.