Россияне восстановили боновые заграждения на входе в бухту Севастополя

Российские оккупанты, вероятно, восстановили боновые заграждения на входе в бухту Севастополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым.Реалии".
По данным издания, о восстановлении ограждений свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT_Anderson.
Ранее эти заграждения были разрушены в результате шторма, рухнувшего на Крым в конце ноября.
Кроме этого, также были опубликованы снимки находящихся в Севастополе кораблей Черноморского флота.
Там сейчас стоят:
Временно оккупированный Крым с 26 ноября накрыло мощное ненастье, которое окрестили сильнейшим штормом в Черном море за последние 100 лет.
Морской водой смыло окопы русских оккупантов на побережье в Евпатории. В частности стихия снесла заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.
Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах южной России и оккупированной части нашей страны. Также он повлиял на темп военных действий вдоль линии фронта.
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