Захватчики на оккупированной территории Украины заранее приступили к имитации "выборов", - ЦНС

На временно оккупированной территории Запорожской области началось "досрочное голосование" по "выборам" президента РФ. Захватчики обходят жилье местного населения и под давлением заставляют голосовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечается в сообщении, такое решение оккупанты приняли из-за сопротивления местного населения на предыдущих псевдовыборах. Следовательно, на этот раз они решили растянуть процесс во времени.

"В течение трех недель россияне будут обходить дома жителей временно оккупированных регионов. Сейчас они совершают рейды с силовиками и с так называемыми представителями избирательных комиссий. Россияне призывают "голосовать" людей на дому", - информируют в ЦНС.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.

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