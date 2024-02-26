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Захватчики на оккупированной территории Украины заранее приступили к имитации "выборов", - ЦНС

Запорожская область, Понедельник 26 февраля 2024 15:02
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Захватчики на оккупированной территории Украины заранее приступили к имитации "выборов", - ЦНС Фото: захватчики на оккупированной территории Украины заранее приступили к имитации выборов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированной территории Запорожской области началось "досрочное голосование" по "выборам" президента РФ. Захватчики обходят жилье местного населения и под давлением заставляют голосовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В течение трех недель россияне будут обходить дома жителей временно оккупированных регионов. Сейчас они совершают рейды с силовиками и с так называемыми представителями избирательных комиссий. Россияне призывают "голосовать" людей на дому", - информируют в ЦНС.

Как отмечается в сообщении, такое решение оккупанты приняли из-за сопротивления местного населения на предыдущих псевдовыборах. Следовательно, на этот раз они решили растянуть процесс во времени.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.

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