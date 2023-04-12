ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб

Украинские защитники сегодня, 12 апреля, остановили десятки атак российских окупантов в Донецкой области. При этом они уничтожили склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Как отмечает военное командование, россияне продолжали сосредоточивать основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отбито 34 атаки врага.

В то же время украинские защитники нанесли шесть авиаударов по районам сосредоточения врага, был сбит один разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по 4 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, уничтожили склад боеприпасов, а также одну радиолокационную станцию противника.

Ситуация на отдельных направлениях: