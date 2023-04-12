ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
Украинские защитники сегодня, 12 апреля, остановили десятки атак российских окупантов в Донецкой области. При этом они уничтожили склад боеприпасов противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Как отмечает военное командование, россияне продолжали сосредоточивать основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отбито 34 атаки врага.
В то же время украинские защитники нанесли шесть авиаударов по районам сосредоточения врага, был сбит один разведывательный беспилотник "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по 4 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, уничтожили склад боеприпасов, а также одну радиолокационную станцию противника.
Ситуация на отдельных направлениях:
- на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За сутки враг обстрелял 16 населенных пунктов Черниговской, Харьковской и Сумской областей;
- на Купянском направлении под обстрелами врага находились Тополя, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.
- на Лиманском направлении наступление россиян оказалось провальным в районе Белогоровки. Они обстреляли из артиллерии Новоселовское, Невское, Песчаное, Кузьмино и Белогоровку Луганской области.
- на Бахмутском направлении враг продолжает попытки взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки украинские защитники отбили 18 попыток наступления россиян в районе севернее Хромового и возле Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Дружба и Зализное Донецкой области.
- на Авдеевском и Марьинском направлениях наступление россиян зафиксировали в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, оно не было успешным. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 14 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.
- на Шахтерском направлении враг не вел наступление. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.
- на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Они обстреляли, в частности, Времевку и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Качкаровку, Веселое, Антоновку, Инженерное, Зеленовку Херсонской области и город Херсон.
Напомним, ранее стало известно, что в Бахмуте пограничники уничтожили группу штурмовиков "Вагнера", пытавшихся вести наступление.
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