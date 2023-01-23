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Россия обвинила Украину в "хранении оружия на АЭС". У Зеленского ответили

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Киев, Понедельник 23 января 2023 15:52
Россия обвинила Украину в "хранении оружия на АЭС". У Зеленского ответили Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия обвинила Украину в якобы хранении оружия на территориях атомных электростанций. В Офисе президента резко ответили на пропагандистские заявления РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Что заявила Россия

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина якобы хранит западное оружие на территориях АЭС.

"Это касается наиболее дорогих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и западных систем ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", - сказал Нарышкин, ссылаясь якобы на данные российской разведки.

При этом он придумал объяснение, заявив, что в случае детонации ответственность будет возложена на Россию.

Реакция Украины

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк опроверг заявление Нарышкина. Он заявил, что Украина никогда не хранила оружие на атомных станциях. Кроме того, Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ.

"Вместо этого РФ захватила ЗАЭС и держит там военных... Смысл лжи от россиян - оправдать свои провокации", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Поэтому он призвал как можно быстрее создать безопасную зону вокруг ЗАЭС.

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