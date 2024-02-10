Россияне второй раз за ночь запустили "Шахеды" по Украине

Российские войска второй раз за ночь запустили ударные беспилотники в направлении южных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Несколько групп ударных БПЛА через Белгород-Днестровский район Одесской области в западном направлении (Рени)", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Жителям Одесской области также рекомендуют не покидать укрытий до окончания воздушной тревоги.

Атака "Шахедов" с 9 на 10 февраля

Российские войска в ночь с 9 на 10 февраля запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений.

Взрывы были слышны в Харькове и Одессе. Сообщалось, что враг бил "Шахедами" по Харькову и Большому Бурлуку. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура, а в Большом Бурлуке оккупанты попали в кафе.

Также сообщалось, что в Харькове один человек погиб и два – получили ранения после попадания "Шахедов" в АЗС. В результате сильного пожара уничтожено более 14 домов.

Кроме того, в результате удара по Одессе ранения получил один человек, его с осколочной травмой госпитализировали.