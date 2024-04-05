Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", в Одесской области были слышны взрывы

Ранее ВС ВСУ сообщали о вражеских беспилотниках из направления Херсонской в направлении Днепропетровской области, а затем на Запорожье.

Перед тем российские войска во второй раз за вечер обстреляли Харьков, были слышны взрывы.

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