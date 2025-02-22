Россияне второй раз за сутки ударили по Константиновке: есть жертвы и раненые
Российские военные в очередной раз обстреляли жилую застройку в Константиновке. В результате вражеской атаки погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкая областная прокуратура.
По данным правоохранителей, сегодня в 15:35 российская армия обстреляла Константиновку. Оккупанты нанесли по городу 3 авиаудара, вероятно, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.
"В эпицентре поражения оказалась жилая застройка. В результате попадания одного из средств поражения по многоквартирному дому от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибла 69-летняя женщина", - сообщили в прокуратуре.
Еще 2 горожанки и мужчина, по данным правоохранителей, получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочное ранение и сотрясение головного мозга.
Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу. При этом в населенном пункте повреждены 7 многоквартирных домов, линия газопровода, 12 гаражных помещений и магазин.
Заметим, что ранее сегодня Россия массированно атаковала Константиновку сбросив сразу бросила 7 авиабомб. Это повлекло значительные разрушения и унесло жизни двух человек.
Атаки на Константиновку
Напомним, что 19 февраля российская армия осуществила массированные авиаудары по Константиновке в Донецкой области, в результате которых также погибли и пострадали люди.
Как сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, первый удар был зафиксирован в 00:10, в результате чего один гражданский человек погиб, а еще один получил ранения. В то же время была информация о возможных жертвах под завалами.
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