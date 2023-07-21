Россияне днем выпустили семь ракет по объекту инфраструктуры в Одесской области

"Семь ракет были выпущены разного класса по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, объект поражен, масштабы разрушения мы уточним.На данный момент информации о пострадавших нет", - сказала Гуменюк.

Кипер отметил, что россияне атаковали важный объект инфраструктуры. К сожалению, есть повреждения.

Спикер обороны юга подчеркнула, что обстрел является демонстрацией того, что россияне не остановятся - они будут продолжать свои террористические атаки.

При этом она призвала всех жителей области быть внимательными и в случае объявления воздушной тревоги переходить в укрытие.

Ракетная атака

Сегодня днем в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о возможных пусках ракет в направлении Одесской области.

Местные сообщали о взрывах в Одесской области. Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что область атаковали противокорабельными ракетами "Оникс".

Добавим, что за последнюю неделю РФ усилили обстрелы юга Украины на фоне ее выхода из "зернового соглашения".

Этой ночью оккупанты обстреляли терминалы с зерном в Одесской области, было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, пострадали два человека и техника ГСЧС.

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