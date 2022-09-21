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Россияне днем ударили ракетами по Днепропетровской области: что известно

Фото: последствия обстрела Синельниковского района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

После обеда в среду, 21 сентября, оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушения", - рассказал он.

Сейчас на месте работают спасатели и аварийные службы - ликвидируют последствия атак.

"Предварительно люди не пострадали", - добавил Резниченко.

Как сообщалось, жители Запорожья и Днепропетровской области слышали взрывы 21 сентября. Там и еще в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские войска всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, выпустив более 100 снарядов. Пострадали три общины.

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Днепропетровская область