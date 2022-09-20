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Обстрел Днепропетровской области: оккупанты за ночь выпустили более 100 снарядов

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Днепропетровская область, Вторник 20 сентября 2022 08:06
Обстрел Днепропетровской области: оккупанты за ночь выпустили более 100 снарядов Фото: оккупанты за ночь выпустили более 100 снарядов по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, выпустив более 100 снарядов. Пострадали три громады.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Отмечается, что оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

Враг ударил по ним 5 раз. По предварительным данным, никто не пострадал.

Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция, сообщил Резниченко.

Напомним, вчера российские военные также обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область. Женщина получила ранения в результате удара.

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Днепропетровская область
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