Обстрел Днепропетровской области: оккупанты за ночь выпустили более 100 снарядов
Фото: оккупанты за ночь выпустили более 100 снарядов по Днепропетровской области (Getty Images)
Российские войска всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, выпустив более 100 снарядов. Пострадали три громады.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Отмечается, что оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую громады.
Враг ударил по ним 5 раз. По предварительным данным, никто не пострадал.
Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция, сообщил Резниченко.
Напомним, вчера российские военные также обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область. Женщина получила ранения в результате удара.
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