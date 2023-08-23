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Россияне ударили по жилому дому в Херсоне: есть пострадавшая

Иллюстративное фото: россияне ударили по жилому дому в Херсоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли жилой дом в Херсоне, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Армия РФ накрыла огнем жилой дом. Ранение плеча и голени получила 81-летняя херсонка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что женщину госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область после освобождения украинскими военными правого берега Днепра. Они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Отметим, что сегодня утром захватчики сбросили две авиабомбы на Корабельный район Херсона. Из-за атаки начался пожар и пострадали шесть человек.

Вчера оккупанты обстреляли село Николаевка в Херсонской области, пострадал 66-летний мужчина.

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Херсон