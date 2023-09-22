ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кременчуге раздались звуки взрывов

Кременчуг, Пятница 22 сентября 2023 17:31
UA EN RU
В Кременчуге раздались звуки взрывов Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Кременчуге Полтавской области сегодня, 22 сентября, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кременчуге были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВС Украины сообщали о крылатой ракете, которая двигалась в направлении Кременчуга.

Атака на Кременчуг

Недавно сообщалось, что во время ночной атаки 20 сентября россияне обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.

Тогда захватчики запустили несколько групп дронов-камикадзе по территории Украины. Запуски производились из Курской и Белгородской областей РФ.

Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что вражеские БПЛА могут менять маршруты, из-за чего тревога была объявлена во многих регионах Украины. Позже стало известно о взрывах в Полтавской области.

В Генштабе ВСУ отчитались, что враг запустил 24 "шахеда", 17 из которых были уничтожены силами ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кременчуг Полтавская область Война в Украине
NEWS
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя