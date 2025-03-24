Под ударом многоэтажки и школа, много раненых. РФ атаковала ракетой центр Сум

"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа. Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы", - рассказал Артюх.

По его словам, спасательные службы работают над ликвидацией последствий, тушением пожаров. Также ведется поквартирный обход по оказанию помощи пострадавшим людям.

Как сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, россияне атаковали жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения.

Известно о раненых 24 взрослых и 4 ребенка. Все экстренные службы работают на месте.

Фото: последствия ракетного удара по Сумах (t.me/kobzarartemsn)