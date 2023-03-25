Россияне ударили по центру Краматорска и промзоне (фото разрушений)

"Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне. Без пострадавших. Уточняем информацией по разрушениям", - написал он.

Фото: россияне ударили по центру Краматорска и промзоне (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Напомним, ранее мы писали о ночных взрывах в Краматорске.

Добавим, что в ночь на 23 марта российские кафиры также обстреляли Краматорск, российская армия атаковала жилые дома и котельную.

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