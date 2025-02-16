Россияне ударили по ТЭС в Николаеве: без тепла 46 тысяч абонентов

"Сегодня ночью российские террористы прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева. БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Это сделано сознательно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу", - отметил он.

Соответствующие службы проводят ликвидацию последствий вражеской атаки.

По словам Шмыгаля, без теплоснабжения остаются 46 тысяч абонентов. В городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Глава правительства дал поручение провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по данному вопросу. По его итогам будет принят еще ряд мер для обеспечения теплом жителей Николаева.