Россияне ударили по Сумскому району: повреждены объекты инфраструктуры

Атаки на Украину 11 августа

Напомним, сегодня уже три раза по Украине распространялась воздушная тревога. В последний раз тревога была объявлена из-за угрозы баллистики.

РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты в ночь на 11 августа направили на Киев баллистические ракеты и дроны.

В то же время, во время последней тревоги взрыв прогремел в Одессе.

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