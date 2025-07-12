Россияне ударили по Славянску из РСЗО "Торнадо-С": есть погибший, трое ранены

Утро 12 июля стало трагическим для Славянска. Российские оккупанты нанесли удар по городу из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", попав неподалеку от торгового комплекса.

В результате атаки погиб 34-летний мужчина, еще три человека получили ранения - супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний местный житель.

У пострадавших диагностировали взрывные травмы, ушибы и поверхностные раны. В момент обстрела они находились в автомобиле.

Фото: Атака РФ на Славянск (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Кроме человеческих потерь, повреждены здания торгового комплекса, магазин и несколько автомобилей.

Прокуроры уже задокументировали последствия циничной атаки российских военных на гражданское население.

Расследование продолжается, виновные будут привлечены к ответственности.