Россияне ударили по Шостке: повреждена инфраструктура

Заметим, что в течение сегодняшней ночи и дня россияне уже несколько раз наносили удары по Украине.

Обстрел Купянская

Сегодня днем российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Два человека погибли, еще один человек получил ранения.

РБК-Украина сообщало, что в результате обстрела на двух прохожих упали провода от электрической сети.

Обстрел Одессы

В то же время в ночь на 9 ноября РФ атаковала Одессу. Из-за вражеской атаки один человек в городе погиб, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Обстрел Харькова

Не обошли оккупанты и Харьков. В частности, в Харькове в результате российского авиаудара, нанесенного врагом в ночь на 9 ноября, были повреждены здания гостиницы, гипермаркета и другие гражданские объекты.

Удар пришелся по одной из городских трасс.

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