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Россияне ударили по Шостке: повреждена инфраструктура

Фото: россияне обстреляли Шостку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне сегодня, 9 ноября, ударили по Сумской области. В Шосткинской общине в результате вражеской атаки повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

Сегодня, 9 ноября враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества. По предварительной информации для удара враг применил баллистическое вооружение.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются. Будьте внимательны и аккуратны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили в администрации.

Заметим, что в местных Telwgram каналах сообщали, что в Шостке прогремели взрывы.

Заметим, что в течение сегодняшней ночи и дня россияне уже несколько раз наносили удары по Украине.

Обстрел Купянская

Сегодня днем российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Два человека погибли, еще один человек получил ранения.

РБК-Украина сообщало, что в результате обстрела на двух прохожих упали провода от электрической сети.

Обстрел Одессы

В то же время в ночь на 9 ноября РФ атаковала Одессу. Из-за вражеской атаки один человек в городе погиб, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Обстрел Харькова

Не обошли оккупанты и Харьков. В частности, в Харькове в результате российского авиаудара, нанесенного врагом в ночь на 9 ноября, были повреждены здания гостиницы, гипермаркета и другие гражданские объекты.

Удар пришелся по одной из городских трасс.

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